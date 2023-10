Com 34 mil vagas, Bolsa Universidade será lançado nesta sexta em Manaus

Para esse processo, serão ofertadas mais de 34 mil oportunidades de acesso ao ensino superior, em 15 Instituições de Ensino Superior (IES), da rede privada, para estudantes de famílias de baixa renda. Com isso, sobe para 152.676 o quantitativo de bolsas de estudos disponibilizadas na atual gestão. O edital para consulta estará disponível a partir das 22h da mesma data, no Diário Oficial do Município (DOM). O documento conterá todas as informações necessárias aos candidatos. As inscrições poderão ser feitas de 25/10 a 1º/11.

Manaus/AM - Será lançado na próxima sexta-feira (20), às 11h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, o edital do Programa Bolsa Universidade 2024.

