Com canoa e remo improvisado, homem enfrenta alagamento na Torquato em Manaus; vídeo

Um vídeo mostra o homem no sentido Centro/bairro da avenida tentando passar pelo trecho alagado. E a situação da rua é tão crítica, que até mesmo veículos maiores passam devagar por causa da grande quantidade de água no trecho.

Manaus/AM - A forte chuva que caiu em Manaus neste sábado (25) deixou vários bairros alagados, fazendo com que as pessoas enfrentassem as ruas submersas para não ficarem isoladas.

