Com 59,2% dos votos Wilson Lima desbanca Braga na corrida pelo governo, mostra pesquisa da Pontual

No tocante a votação para a presidência, Lula segue ganhando no Amazonas, mas a diferença entre ele e Bolsonaro diminuiu nos últimos dias. Lula tem atualmente 51% e Bolsonaro 49%. A pesquisa completa pode ser conferida abaixo.

De acordo com o levantamento, Braga tem 40,8% dos votos com desvantagem de 18,4% em relação ao atual governador.

Manaus/AM- Uma nova pesquisa da Pontual divulgada nesta sexta-feira (28), a dois dias do segundo turno das eleições no Amazonas, aponta que Wilson Lima continua à frente do adversário, Eduardo Braga, com 59,2% dos votos válidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.