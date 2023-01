Cobra é vomita serpente de duas cabeças e vídeo viraliza

A cobra-coral verdadeira, de 69 cm, será enviada ao Butantan para extração do veneno e produção do soro antiofídico.

Uma das cobertas mais venenosas do Brasil, a cobra-coral verdadeira, foi gravada vomitando um outro animal da mesma espécie, uma cobra-de-duas-cabeças, após ter ficado estressada. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

