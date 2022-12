Coberta por tapurus, carnes são apreendidas em açougue às vésperas do Natal

Depois da investigação que constatou as infrações, o dono do açougue foi atuado e vai responder em liberdade após pagar fiança.

A carne que iria para as mesas de clientes no Natal, era oriunda de animais abatidos na fazenda do proprietário e sua carne era comercializada clandestinamente.

A Polícia Civil apreendeu 24 quilos de carne estragada, alguns contendo larvas, que seriam vendidas para diversos clientes de um açougue. O caso conteve em Feijó, no interior do Acre.

