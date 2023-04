Animação que comemora 100 anos da Disney, ‘Wish: O Poder dos Desejos’, ganha teaser; veja

O filme traz no elenco de dubladores a atriz vencedora do Oscar Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como o Rei Magnífico e Alan Tudyk como o bode favorito de Asha, Valentino.

O teaser também mostra um trecho da música The Wish, interpretada por Ariana DeBose, uma das várias canções compostas por Julia Michaels e Benjamin Rice para o filme. Em Wish: O Poder Dos Desejos, a jovem e sonhadora protagonista faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia chamada Estrela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.