‘The Wilds’, nova série da Amazon ganha trailer; Confira!

A série original da Amazon, ’The Wilds’, é um drama jovem-adulto que gira em torno de um grupo de garotas jovens de diferentes estilos de vida que se unem após a queda de um avião em uma ilha deserta.

A produção tem com roteirista principal Sarah Streicher (Demolidor) que também será a produtora executiva ao lado da ABC. Amy B. Harris (Sex and The City) será uma showrunner.

Já no elenco Rachel Griffiths, David Sullivan, Troy WInbush, Sophia Ali, Sarah Pidgeom, Jenna Clause e Erana James estrelam a produção.

A série estreia no dia 11 de dezembro na plataforma de streaming. Assista ao traile​r

