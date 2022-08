Warner anuncia evento oficial da série 'Game of Thrones' nos EUA

A Warner Bros. anunciou a organização da convenção oficial de fãs da série de sucesso Game of Thrones. Denominado Game of Thrones: Official Fan Convention, o evento será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre 9 e 11 de dezembro e contará com a presença de vários atores icônicos da produção da HBO Max.

Kit Harington, Alfie Allen, Isaac Hempstead Wright, Kristian Nairn e Gemma Whelan são nomes garantidos na convenção. De acordo com a página oficial do evento, os fãs vão poder curtir jantares, sessões de autógrafos, fotos com os ídolos e uma festa.

A confirmação do Game of Thrones: Official Fan Convention antecede a estreia de A Casa do Dragão, primeiro derivado da série original, finalizada em 2019, que chega à HBO Max em 21 de agosto.

Mais sobre A Casa do Dragão

Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin. Os showrunners serão Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Thrones).

O elenco da derivada terá Matt Smith (Morbius), Olivia Cooke (Jogador Nº 1), Steve Touissant (Príncipe da Pérsia), Sonoya Mizuno (Devs) e Graham McTavish (Preacher), entre outros.