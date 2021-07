Wanda Vision surpreende e recebe 23 indicações ao Emmy 2021

Wanda Vision estreou no Disney+ este ano, e surpreendeu ao ser a segunda produção com mais indicações ao Emmy 2021. A atração teve 23 menções, e só ficou atrás da veterena The Crow que teve 24, empatada com The Mandalorian.

