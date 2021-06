Viúva Negra encara o passado em novo teaser

O elenco inclui Florence Pugh (Adoráveis Mulheres), Rachel Weisz (A Favorita), David Harbour (Stranger Things) e O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale). Com direção de Cate Shortland (A Síndrome de Berlim), o roteiro de Viúva Negra é assinado por Eric Pearson (Thor: Ragnarok).

No filme, perseguida por uma força implacável que quer derrubá-la, ela deve lidar com sua história como espiã e as relações quebradas que deixou para trás quando se tornou uma Vingadora.

