Veja as primeiras imagens da série ‘House of the Dragon’, derivada de GoT

Fãs de Game of Thrones já podem ficar ansiosos. A HBO Max divulgou nesta quarta-feira (5) as primeiras imagens de House of the Dragon, a primeira série derivada de GoT.

As imagens parecem inclusive extraídas de alguma cena de Daenerys Targaryen com o irmão. Mas os personagens são na verdade seus ancestrais, já que a série se passa 300 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, e conta a história da casa Targaryen.

Baseada na obra de George R. R. Martin, Fogo & Sangue, "House of the Dragon" tem estreia prevista para 2022.