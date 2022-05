‘The Umbrella Academy’: Confira o primeiro trailer e pôster da 3 ª temporada

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 19, o primeiro trailer da terceira temporada de The Umbrella Academy. Nos novos episódios, que chegam no streaming no dia 22 de junho, os irmãos Hargreeves precisam lidar com a ameaça da Academia Sparrow.

Trata-se de uma superequipe de uma linha do tempo alternativa. A nova equipe é encabeçada por Ben (Justin H. Min), o falecido Número Seis da Umbrella.

No entanto, essa versão do personagem não se lembra de seus irmãos. O elenco da nova temporada é composto por: Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Número Cinco), Ritu Arya (Lila) e Colm Feore (Reginald).

The Umbrella Academy é baseada na HQ de Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance, e do brasileiro Gabriel Bá. As duas temporadas anteriores estão disponíveis na Netflix. Confira o trailer: