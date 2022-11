Trailer de Super Mario Bros. é divulgado e empolga fãs; vem ver!

O longa tem estreia prevista para 2023. Além do astro de Guardiões da Galáxia, a animação conta com a dublagem de Anya Taylor-joy como Peach e Jack black como o vilão Bowser, Charlie Day como Luigi e Seth Rogen como Donkey Kong.

Na versão em inglês, é possível ouvir a voz de Chris Pratt, que dubla o herói, e ainda entender parte da história, em que o protagonista precisa defender o Reino do Cogumelo contra a invasão do vilão Bowser.

