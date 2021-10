Tom Welling e Michael Rosenbaum confirmam que sequência de Smallville está em desenvolvimento

“O curioso sobre a série é que muitas fãs perguntam: Por que vocês pararam? Eu posso dar um milhão de razões pelas quais paramos, mas também entendo porque os fãs desejam ver mais. Me sinto da mesma forma com as séries das quais sou fã. Mas ‘Smallville’ era sobre o Clark, não sobre o Superman. A animação já é uma outra coisa, estamos tentando pular para outro nível, onde talvez possamos trabalhar com essa ideia de ver Clark como Superman. Acho que vai ser bem divertido.”

