Tom Cruise luta em cima de trem nos bastidores de Missão Impossível 7; veja

Após vários adiamentos devido a pandemia de Covid-19, as filmagens de Missão Impossível 7 retornaram na Noruega. O diretor Christopher McQuarrie divulgou uma imagem dos bastidores onde o protagonista Tom Cruise aparece em uma cena de luta em cima de um trem em movimento.

Um vídeo do momento também foi divulgado pela página Cinephilia & Beyond no Twitter.

Além de Cruise, Rebecca Ferguson e Simon Pegg também retornam. Hayley Atwell (Agent Carter) e Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia Vol. 2) são as novidades do elenco.

Missão Impossível 7 tem previsão de estreia para 19 de novembro de 2021. Já o oitavo filme da franquia foi remarcado para 4 de novembro de 2022.