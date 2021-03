Todo Mundo Odeia o Chris vai ganhar reboot

A comédia é super aclamada no Brasil, baseada na infância de Chris Rock nos anos 80. A trama apresenta o dia a dia do jovem Chris que só se dá mal em diversas situações ao lado do amigo Greg.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Todo Mundo Odeia o Chris vai ganhar um reboot pela CBS Studios, mas não será em live-action e sem em forma de animação.

