Sucesso em 'Falcão e o Soldado Invernal', Anthony Mackie fica fora do Emmy

Os indicados ao Emmy 2021 foram anunciados nesta terça-feira (13). Marcada para o dia 19 de setembro, a cerimônia de premiação acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, com público limitado formado por alguns indicados e seus acompanhantes.

Após o anuncia, os internautas ficaram revoltados com a Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos, por não indicar o ator Anthony Mackie em nenhuma categoria. Ele foi muito elogiado por sua atuação na série da Disney +, Falcão e o Soldado Invernal, ao aparecer como o novo Capitão América. Confira os tuites.

off: Não gosto de ficar falando muito sobre temas que não tem muito haver com a página e tals, mas eu fiquei triste pq o Anthony Mackie não foi indicado ao Emmy, o cara foi tem demais na série! pic.twitter.com/uqyVlDHvMN

