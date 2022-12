Streaming: 16 dicas de filmes e séries de Natal que vão deixar seu dia mais leve e divertido

Nos últimos meses os serviços de streaming apostaram em diversos lançamentos de séries e filmes, incluindo conteúdos especiais de Natal para celebrar a data, como os filmes Uma Quedinha de Natal, com Lindsay Lohan, Natal com Você, com Aimee Garcia, e Freddie Prinze Jr, e Um Natal Cheio de Graça, uma comédia com Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer. Além de séries, como Meu Papai ainda é Noel. Confira a seguir as principais estreias nas plataformas.

Scrooge: Um Conto de Natal - Netflix



Viagem no tempo, música e um toque sobrenatural: o conto de Natal atemporal de Charles Dickens ganha nova vida nesta adaptação com produção da Timeless Films em associação com o Axis Studios, e direção de Stephen Donnelly. O filme conta a história do pão-duro Ebenezer Scrooge, que tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe. A animação é ideal para assistir com as crianças.

Murderville: Quem Matou o Papai Noel? - Netflix

Murderville é uma sátira de séries policiais baseada em improvisos. No enredo, Will Arnett vive um detetive policial americano que comanda a investigação de um assassinato diferente a cada episódio, sempre na companhia de algum convidado famoso, que atua sem roteiro, tendo que improvisar o personagem do início ao fim das gravações. Agora, neste especial de Natal, com outros convidados conhecidos como Maya Rudolph e Jason Bateman, o detetive que odeia as festas de fim de ano é obrigado a resolver um assassinato e salvar o Natal.

Uma Quedinha de Natal - Netflix

Estrelado por Lindsay Lohan e Chord Overstreet, o filme de comédia romântica vai acompanhar uma jovem mimada que é filha do dono de um grande hotel. A personagem perde a memória depois de sofrer um acidente na neve logo após ser pedida em casamento. No entanto, ela não vai ficar sozinha, pois receberá ajuda de um charmoso viúvo, dono de uma pousada, onde ficará hospedada na época do Natal.

Natal com Você - Netflix

Em busca de inspiração musical, a pop star Angelina decide viajar até uma pequena cidade de Nova York para surpreender uma fã que disse na internet que seu desejo de aniversário e Natal é conhecê-la. Por lá, ela não só encontra inspiração para dar uma reviravolta em sua carreira, mas também a chance de viver um grande amor com um professor de música. O filme de comédia romântica conta com Aimee Garcia, da série Lúcifer, e Freddie Prinze Jr, o Fred do live-action de Scooby-Doo.

Nosso Natal na Fazenda - Netflix

O filme acompanha um pai viúvo que herda uma fazenda a poucos dias do Natal e planeja passar um tempinho no campo. No entanto, seus filhos criam um plano para ficar lá para sempre.

O Diário de Noel

Jake Turner é um autor de best-seller e decide passar o Natal na casa onde cresceu para resolver questões sobre uma herança. Sem querer, o personagem encontra um diário que guarda segredos seus e da misteriosa Rachel. Então, o escritor embarca em uma jornada com a mulher para confrontar o passado e descobrir um novo futuro. O filme é estrelado por Justin Hartley e Barrett Doss.

Um Natal Cheio de Graça - Netflix

Em plena véspera de Natal, Carlinhos descobre que está sendo traído por sua esposa, tentando esconder essa situação, decide levar uma desconhecida para acompanhá-lo na ceia que é servida tradicionalmente na mansão de sua avó, Lady Sofia. Só que Graça, a misteriosa convidada, se revela capaz de botar a casa abaixo. Gkay, Sérgio Malheiros e Vera Fischer estrelam o filme de comédia natalina.

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas - Disney+

Neste especial de Natal, os Guardiões da Galáxia precisam cumprir uma missão diferente de qualquer outra: tornar o Natal de Quill (Chris Patt) inesquecível. Para isso, o grupo vai a terra em busca de um presente perfeito.

O melhor da Neve - Disney+

Neste especial de Natal apresentado por Tituss Burgess, equipes de diferentes partes do mundo vão para a vila encantada de Snowdome para competir pelo título de Melhor da Neve. Com a ajuda dos melhores escultores de Snowdome, as equipes irão transformar blocos de neve com mais de três metros de altura e vinte toneladas em esculturas inspiradas nos mundos da Pixar, Marvel, Walt Disney Animation, Walt Disney Studios, e The Muppets Studios.

Meu Papai ainda é Noel - Disney+

Após ser o Papai Noel por quase trinta anos, Scott Calvin está de volta e está mais feliz do que nunca. No entanto, com o declínio da popularidade do Natal, sua magia também fica mais fraca. Na série, o personagem se esforça para lidar com as exigências do trabalho, além de ser um pai de família presente. Quando descobre que existe uma forma de se aposentar, ele considera renunciar ao cargo de Papai Noel e encontrar um sucessor digno, para que possa se tornar um pai e um marido melhor.

Natal em Harmonia - HBO Max

No filme, a cantora e compositora Gail Travers consegue uma oportunidade de competir por uma chance única na vida de se tornar uma estrela e segue para o Cross Country, mas fica presa em Harmony Springs, Oklahoma por causa de um acidente com sua van. Faltando duas semanas para chegar à apresentação dos seus sonhos na véspera de Natal da Rádio iHeart, a personagem precisa ganhar dinheiro para consertar o veículo e decide dar aulas de música em uma escola para crianças. No entanto, ela acaba ficando próxima de Jeremy, e se quiser realizar o sonho de sua vida, terá que deixar ele e a cidade que aprendeu a amar para trás.

Uma História de Natal Natalina - HBO Max

O filme acompanha Ralphie Parker, retornando à sua casa em Cleveland Street para dar a seus filhos e esposa um Natal mágico como o que ele teve quando criança, reconectando-se com amigos de infância e reconciliando a morte de seu pai.

Um Mistério de Natal - HBO Max

No filme, cem anos atrás um jovem descobriu uma fita com sinos mágicos do Papai Noel em Pleasant Bay, Oregon, trazendo muita prosperidade e paz à pequena cidade. Agora, poucos dias antes do Natal, os sinos desapareceram, e um grupo de crianças terá que resolver esse mistério, já que o pai de um deles foi acusado de roubá-los.

Um Natal em Hollywood - HBO Max

O filme gira em torno de Jessica, uma promissora cineasta de Hollywood que ganhou fama dirigindo filmes de Natal. Entretanto, quando o executivo Christopher aparece ameaçando interromper a produção de seu último filme, a assistente de Jessica, Reena, aponta a ironia: Jessica não está apenas tentando salvar seu filme de Natal, ela está realmente vivendo em um. Agora, a personagem deve fazer de tudo para que seu filme e sua vida tenham um final feliz.

Something From Tiffany’s - Amazon Prime Video



Com as ruas cheias de luzes, presentes embaixo da árvore, uma caixa da loja Tiffany’s pode mudar a vida de uma pessoa, ou várias. No filme, o casal Rachel e Gary estão super felizes, mas longe de estarem prontos para o grande compromisso de trocar alianças. Já Ethan e Vanessa, um casal que está no começo do namoro, estão mais do que prontos. No entanto, quando uma simples mistura de presentes faz com que seus caminhos se cruzem, isso desencadeia uma série de reviravoltas e descobertas inesperadas que os levam para onde realmente deveriam estar.

Spirited - Apple TV+



O filme natalino, estrelado por Ryan Reynolds e Will Ferrell, é uma releitura musical do livro Um Conto de Natal, de Charles Dickens, onde um homem é visitado pelos Fantasmas do Natal, Passado, Presente e Futuro.