Steven Yeun é o primeiro ator asiático indicado a Melhor Ator no Oscar

Yeun teve seu primeiro destaque na série The Walking Dead e agora disputa na premiação desse ano por seu trabalho no drama ‘Minari’, de Lee Isaac Chung.

Steven Yeun é o primeiro ator asiático-americano a ser indicado à categoria de melhor ator no Oscar. O artista nasceu em Seul, Coreia do Sul, mas foi criado nos Estados Unidos.

