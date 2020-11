’The Stand’ adaptação da obra de Stephen King ganha comercial; Confira

A nova série ‘The Stand’ (A Dança da Morte), uma adaptação do grande escritor do gênero de Terror, Stephen King, ganhou novo comercial intenso contando com um elenco composto por Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, Amber Heard e Jovan Adepo. E o comercial foi divulgado pela CBS All Access.

Confira o Comercial:

A produção terá episódios lançados semanalmente e estreia no dia 17 de dezembro, com Josh Boone (Os Novos Mutantes) como diretor e roteirista.

Sinopse:

A trama gira em torno de um professor viúvo que vive uma vida solitária quando um praga dizima 99% da população mundial. Imune à doença, o professor terá de lidar com a solidão até se juntar a outros sobreviventes, que se envolvem numa antiga rivalidade entre a luz e a escuridão.