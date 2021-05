‘Spoiler’ retornará no 150º episódio de The Flash

Barry Allen era um funcionário da Polícia Científica que, ao sofrer um acidente, foi banhado por produtos químicos em seu laboratório e, em seguida, atingido por um raio. Foi a partir disso que ele começou a ser capaz de canalizar os poderes vindos do “Campo de Velocidade”, e se locomover em altíssimas velocidades. Usando uma máscara e um uniforme vermelho, ele começa a usar suas habilidades para patrulhar Central City com a ajuda dos cientistas da S.T.A.R. Labs.

De acordo com o TVLine, Jessica Parker Kennedy vai voltar como a Nora West-Allen no 150º episódio de ‘The Flash‘. A atriz além de fazer uma participação especial, fará parte de uma pequena trama contada em alguns episódios.

