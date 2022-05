Scooby-Doo ganhará série infantil na HBO Max e no Cartoon Network

Scooby-Doo ganhará uma nova série a mais voltada às crianças em idade pré-escolar. A produção irá se chamar Scooby-Doo! And the Mystery Pups, ainda sem nome oficial em português.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo site Deadline. O seriado deve estrear em 2024, no bloco de programação Cartoonito, voltado às crianças mais novas.

De acordo com a sinopse oficial, a série acompanhará Scooby e Salsicha em um acampamento no qual são monitores. Os dois resolverão vários mistérios com a ajuda de outros filhotes.

Ainda não se sabe se Scooby-Doo! And the Mystery Pups terá estreia simultânea no Brasil.