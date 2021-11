Saiu! Vem ver o trailer de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa

Em meio a muita expectativa dos fãs, o trailer de ‘Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa’ foi liberado na noite desta terça-feira (16). A divulgação aconteceu pela Marvel e Sony em um evento presencial em Los Angeles, com presença de Tom Holland, que interpreta o super-herói.

Além do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), o Doctor Octopus (Alfred Molina), que interpretou o vilão na franquia anterior de “Homem Aranha” com Tobey Maguire, é um dos destaques do trailer.

TRAILER DUBLADO ABAIXO.

Outro detalhe foi a referência da cena em que Gwen (Emma Stone) cai e morre no filme de “O Espetacular Homem Aranha”, com Andrew Garfield. No caso, MJ (Zendaya) cai, e antes de ser possível ver se ela será salva, a cena é cortada.

Muitos estavam na expectativa de que Tobey Maguire aparecesse no trailer, o que não aconteceu, mantendo o mistério sobre a aparição do ator lembrado como o homem-aranha clássico.

A estreia do filme está marcada para 16 de dezembro nos cinemas brasileiros.