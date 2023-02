‘Rust’ retomará a produção com Alec Baldwin e nova diretora de fotografia após morte no set

Originalmente, Rust deveria retomar as filmagens em janeiro deste ano, após um acordo entre a produção do filme e a família de Halyna Hutchins, mas os planos não deram certo. Agora, as gravações serão retomadas e o marido da diretora, Matthew Hutchins, servirá como produtor executivo.

Bianca Cline, que tem a série American Horror Story no currículo, substitui Halyna como diretora de fotografia. Além disso, a cena que estava sendo gravada quando ela morreu foi reescrita, segundo Melina Spadone, uma advogada da produção do filme.

As gravações do filme voltarão em meio a acusações a Baldwin e à gerente de filmagem Hannah Gutierrez-Reed, que providenciou a arma que matou Halyna. Ambos foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A notícia chega mais de um ano após o acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do longa. O ator Alec Baldwin disparou uma arma que deveria apenas conter balas de festim, mas que acabou a atingindo.

O site The Hollywood Reporter revelou, nesta terça-feira, 14, que o filme Rust retomará as filmagens na primavera americana, ou seja, entre os meses de março e junho.

