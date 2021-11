The Rock proíbe armas verdadeiras em seus filmes após acidente com Alec Baldwin

Após o acidente com a arma usada por Alec Baldwin, que acabou matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, no dia 22 de outubro, no set de ‘Rust’, o ator Dwayne Johnson (The Rock) disse que não irá mais trabalhar com armas de verdade em seus filmes.

O ator contou à Variety que, “em primeiro lugar, teve seu coração partido, que seu coração estava com sua família e com todo o set, e que conhecia Alec há muito tempo”. The Rock, precisa lidar com armas de fogo no filme ‘Alerta Vermelho’, também protagonizado por Ryan Reynolds e Gal Gadot. Mas o ator foi decisivo ao dizer que só usará armas de borracha em seus sets e que fará o que o que for necessário para que qualquer estúdio que esteja trabalhando cumpra isso.

Johnson ainda diz à Variety, que não pode falar por mais ninguém, mas que pode confirmar com total certeza, que qualquer filme que esteja em desenvolvimento com a Seven Bucks Productions, não usará arma de verdade.