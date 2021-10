The Rock divulga primeiras imagens e visual completo de Adão Negro

A Hierarquia está prestes a mudar. The Rock divulgou um novo Teaser dos bastidores de ‘Black Adam' com algumas cenas do filme. #DCfandome pic.twitter.com/u18aKU2VsN

Estrelado por The Rock, e dirigido por Jaume Collet-Serra, a trama ainda permanece em segredo, mas os fãs já sabem que o Adão Negro é um antagonista do herói Shazam!

“Você esperou por anos. E eu também. HOJE, aproximadamente às 14h, tenho a honra de apresentar ao mundo o primeiro vislumbre exclusivo da força implacável e imparável conhecida em todo o universo como O Homem de Preto. Eu tenho um sorriso maligno no rosto enquanto digito isso. A hierarquia de poder no DCEU está prestes a mudar. Junte-se a nós o nosso evento global.” escreveu na legenda.

No Instagram, Dwayne Johnson compartilhou um breve teaser com cenas inéditas de Adão Negro, revelando o visual completo do personagem.

