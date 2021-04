Revelado real motivo para Regé-Jean Page ter saído de Bridgerton

“Regé não vai voltar para Bridgerton por diferenças criativas com Shonda Rhimes e seu time. Ele não estava feliz com os planos para seu personagem na segunda temporada, que teria participação mas não seria o ponto principal”.

Mas de acordo com o site Page Six, na verdade o galã saiu da produção devido diferenças criativas com a criadora Shonda Rhimes.

No início de abril foi anunciado que Regé-Jean Page estaria fora da segunda temporada de Bridgerton. O ator havia se pronunciado em entrevistas afirmando que o seu contrato com o a Netflix, sempre foi para apenas uma temporada.

