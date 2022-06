Resident Evil A Série ganha sinopse oficial e imagens bizarras

Em 2036, 14 anos após a dor causada por Joy, Jade Wesker luta para sobreviver em um mundo tomado por chocantes criaturas sedentas por sangue. Em meio a essa carnificina, ela é assombrada pelo passado em New Raccoon City, pela ligação do pai com a sinistra Umbrella Corporation e principalmente pelo que aconteceu à irmã, Billie.

A Netflix divulgou as primeiras imagens de Resident Evil: A Série, e a sinopse oficial. A produção estreia em 14 de julho com 8 episódios.

