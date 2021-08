Reboot de 'Esqueceram de Mim' ganha data de estreia

Estrelado por Archie Yates (Jojo Rabbit), 'Home Sweet Home Alone' estreia em 12 de novembro no streaming.

A Disney+ divulgou a data de estreia e título oficial do reboot do clássico 'Esqueceram de Mim'.

