Quanto Vale?: Drama sobre atentado às Torres Gêmeas ganha trailer; veja

A Netflix divulgou o trailer de 'Quanto Vale?', drama basedo no atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Com direção de Sara Colangelo, e roteiro assinado por Max Borenstein, a trama foi baseada no livro de não-ficção ‘What Is Life Worth?’, de Kenneth R. Feinberg.

Na adaptação, Michael Keaton estrela como Feinberg, um advogado e mediador que é apontado pelo Congresso dos Estados Unidos para liderar o Fundo de Compensão a Vítimas, instituído após os trágicos eventos. Feinberg e seu time enfrentam a tarefa impossível de determinar quanto vale uma vida para as famílias que perderam entes queridos no atentado, à medida que a nação se reergue do chocante acontecimento.

O elenco conta com Amy Ryan, Stanley Tucci, Tate Donovan, Shunori Ramanathan, Talia Balsam, Laura Benanti, Marc Maron, Ato Blankson-Wood, Chris Tardio, Carolyn Mignini e Victor Slezak.