Pinóquio de Guillermo del Toro ganha primeiro teaser

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, David Bradley como Geppetto, Gregory Mann como Pinóquio, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman, com Christoph Waltz e Tilda Swinton.

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (24), o primeiro teaser do stop-motion do clássico infantil Pinóquio, com direção de Guillermo del Toro. O vídeo mostra o grilo que vive no coração de madeira do protagonista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.