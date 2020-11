Petição pedindo recontratação de Johnny Depp chega à 250 mil assinados

Johnny Depp foi o responsável por dar a vida ao grande protagonista da franquia ‘Piratas do Caribe’, Jack Sparrow. Depois de cinco produções, o ator precisou se desfazer do papel e não retornaria para o próximo filme da franquia.

A razão pelo afastamento do ator da franquia foi a briga pública e agressiva que teve com a ex-esposa e atriz Amber Heard, que acusou o ator de violência física contra ela. Ele perdeu o processo e fez com que o ator fosse também demitido de outra franquia ‘Animais Fantásticos 3’.

Entretanto, um grupo de fãs saíram em defesa do ator e pediram para a Disney manter o original Jack Sparrow. Fizeram uma petição e ela já está chegando às 250 mil assinaturas, a qual era a meta do responsável pela campanha.

“Johnny Depp saiu recentemente do papel do Capitão Jack Sparrow. Um dos motivos são seus problemas pessoais. Ele tem desempenhado esse papel desde 2003, quando o vimos pela primeira vez chegando ao Port Royal em seu barco com aquela música de fundo épica tocando. Mas você pode imaginar outra pessoa interpretando o personagem? Ou um filme sem Jack Sparrow? Mesmo que isso não signifique nada para você, por favor, assine esta petição para aqueles que REALMENTE querem Johnny como seu Capitão do Pérola Negra!”, pede o abaixo-assinado.

Se a petição mudará a decisão da Disney é pouco provável. Mas a manifestação pública conjunta gera efeitos interessantes e podem exercer um certo impacto.