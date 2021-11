Pesquisa revela o que a maioria dos brasileiros faria com prêmio milionário

• A personagem Kang Sae-Byeok (Jung Ho-Yeon) mostra fragilidade, mas é uma grande jogadora tem a identificação de 13% dos brasileiros. 59,2% acreditam que ela deve ganhar o prêmio, ficando à frente do protagonista que ficou com 51,1% das apostas.

• Embora não esteja no jogo, o policial Hwang Jun-Ho (Wi Ha-Joon), é com quem 18,9% dos brasileiros se identificam.

Abdul Ali (Tripathi Anupam), com identificação de 23,6% dos brasilerios. O jovem paquistanês também está no topo dos que merecem o prêmio, sendo indicado por 72,3%.

A Hibou fez uma pesquisa sobre a série da Netflix Round 6, a produção mais assistida do streaming no mundo todo, e revelou o que a maioria dos brasileiros faria com o prêmio bilionário do game.

