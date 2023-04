‘A Paixão de Cristo’ e outros: Confira filmes para assistir na Semana Santa

O filme é uma versão cinematográfica de uma peça musical, contada de forma que mistura passado e presente. Partindo do ponto de vista de Judas Iscariotes, a história segue os sete últimos dias de Jesus na Terra, terminando com a sua crucificação, mas sem contar a ressureição.

Sendo uma data muito importante no Brasil e em diversos países do mundo cristão, vários filmes de diferentes épocas narram de uma forma artística a idealização da crucificação e da ressurreição. Confira uma lista de algumas dessas obras.

A Sexta-Feira Santa é um dos principais feriados do Cristianismo, pois é quando os seguidores relembram a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, figura central da maior religião do Ocidente.

