Oscar 2021: 'Mank' ganha em duas categorias; saiba quais

'Mank' venceu, neste domingo (25), o Oscar 2021 em duas categorias, sendo como melhor design de Produção e melhor fotografia.

O filme foi feito em produção com a Netflix e gira em torno dos anos 1930 e 1940 de Hollywood. É uma produção da Netflix, lançado no dia 4 de dezembro do ano passado. Ele retrata a vida problemática do roteirista Herman J. Mankiewicz, seus problemas com álcool, seu trabalho com Orson Welles para construir o roteiro do filme Cidadão Kane e da sua relação com grandes nomes da indústria cinematográfica da época, principalmente com o poderoso magnata da mídia William Randolph Hearst.

Confira quais filmes, Mank desbancou;

Melhor fotografia



•"Judas e o messias negro"

•"Relatos do mundo"

•"Nomadland"

•"Os 7 de Chicago"

Melhor design de produção



•"Meu pai"

•"A voz suprema do blues"

•"Relatos do mundo"

•"Tenet"