Os Ausentes: Primeira produção brasileira da HBO Max ganha trailer

#OsAusentes : a primeira Max Original brasileira, com @mariaflorleite e @Eromcordeiro , chega para revelar os segredos do mundo dos desaparecidos e, quem sabe, desvendar o destino de alguns deles. Em breve, só na #HBOMax . pic.twitter.com/cO93y8lbwg

Estrelada por Maria Flor e Erom Cordeiro, a série 'Os Ausentes' é a primeira produção brasileira do HBO Max. Produzida para a TNT, a atração foi remanejada pela WarnerMedia para ser lançado no streaming.

