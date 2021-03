O Exterminador do Futuro vai ganhar série animada

“Qualquer um que conheça minha escrita sabe que acredito em grandes oscilações emocionais. Estou honrado que a Netflix e a Skydance me deram a oportunidade de abordar a franquia ‘O Exterminador do Futuro‘ de uma forma que vai quebrar padrões, subverter expectativas e arriscar um novo ponto de vista.”

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Netflix e a produtora Skydance estão produzindo uma franquia de animação para O Exterminador do Futuro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.