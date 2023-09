Nosso Sonho: Cinebiografia de Claudinho e Buchecha divulga cena inédita

A cinebiografia que retrata a trajetória de Claudinho e Bochecha, Nosso Sonho, teve um novo trailer divulgado. O vídeo mostra os protagonistas vividos por Lucas Penteado e Juan Paiva, recebendo a ligação de uma gravadora, para produzir a primeira música da dupla.

No elenco Tatiana Tiburcio e Nando Cunha interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke, vivem Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos; e Vinicius “Boca de 09” e Gustavo Coelho fazem Claudinho e Buchecha na infância.

A dupla estourou no Brasil no final dos anos 90, com hits como “Nosso Sonho”, “Só love”, “Quero te Encontrar” e mais. Juntos eles gravaram 5 álbuns, até a morte precoce de Claudinho, em um acidente de carro em 2002.