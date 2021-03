Nick Jonas e Priyanka Chopra farão anuncio dos indicados ao Oscar 2021

O anuncio dos indicados acontece na próxima segunda-feira (15) em duas transmissões ao vivo pelos sites Oscars.com, Oscars.org, pela conta oficial do Facebook da Academia, e páginas no Twitter e YouTube.

O casal Nick Jonas e Priyanka Chopra farão o anuncio dos indicados ao Oscar 2021 e suas 23 categorias. A 93ª edição do prêmio acontece em 25 de abril, e será exibida no Brasil pelo canal pago TNT.

