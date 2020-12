Netflix vai tirar do ar Friends, Um Maluco no Pedaço e Gossip Girl

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (23) que vai tirar do ar a partir do dia 31 de dezembro algumas das séries mais queridinhas do público: Friends, Um Maluco no Pedaço e Gossip Girl.

"Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends", diz o post feito na conta oficial do serviço de streaming no Brasil.

Friends passou a ficar em ‘risco’ de deixar a Netflix desde que foi lançado o HBO Max, que reúne todo o conteúdo da WarnerMedia.