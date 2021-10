Netflix renova You para 4ª temporada

“Lendo o romance de Caroline, Greg e eu ficamos instantaneamente obcecados por Joe Goldberg e sua visão de mundo distorcida… E é emocionante assistir Penn [Badgley] trazer Joe a uma vida assustadora, porém atraente. Estamos profundamente gratos que a Netflix mostrou a You um apoio tão monumental e que as pessoas têm gostado de ver Joe realmente entender tudo errado nas últimas 3 temporadas. Toda a equipe You está animada para explorar novas facetas sombrias do amor na 4ª temporada”, disse.

