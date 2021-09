Netflix divulga trailer com novas cenas de 'The Witcher'

A segunda temporada de ’The Witcher’ estreia no dia 17 de dezembro e já tem uma terceira temporada em desenvolvimento, além do spin-off ‘The Witcher: Blood Origin’.

A chegada de Ciri à Kaer Morhen, a fortaleza dos bruxos, é destacada no trailer, onde também podemos ver o início de seu treinamento. No trailer, o personagem Vesemir, responsável pela transformação de Geralt em bruxo, também aparece.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.