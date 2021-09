Netflix divulga primeiro cartaz do live-action de ‘Cowboy Bebop’

A Netflix irá divulgar, amanhã (25), mais uma data de estreia de alguma outra adaptação, e ainda ocorrerá a segunda edição do seu evento exclusivo contará com novidades como trailers, pôsters e participações de diversas celebridades.

A Netflix revelou nesta sexta-feira (24), o primeiro cartaz do live-action de ‘Cowboy Bebop’, no pôster, os protagonistas do anime adorado pelos internautas, aparecem de costas. O streaming divulgou a imagem em aquecimento para o evento Tudum.

