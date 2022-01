Netflix divulga o primeiro trailer de 'Através da Minha Janela'

A data de lançamento já havia sido definida durante o evento Tudum da Netflix para 4 de fevereiro de 2022, agora, o filme 'Através da Minha Janela' tem o primeiro trailer divulgado. Baseado no livro homônimo de Ariana Godoy, o enredo de 'Através da Minha Janela' conta a história de amor secreta de uma jovem chamada Raquel (Clara Galle) e de seu vizinho Ares (Julio Peña). Assista o trailer: O elenco também inclui Pilar Castro, Hugo Abs, Eric Masip, Guillermo La Cheras, Lucia della Puerta, Nata Leah Azahara, Maria Casals e Emilia Razo. O responsável pela direção do filme é Marçal Forés.

