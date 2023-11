Netflix divulga novo trailer de A Fuga das Galinhas 2; assista

Enquanto isso, no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Agora, prestes a colocar em risco a liberdade duramente conquistada, de Ginger e seu bando.

No novo filme, após desafiar a morte e conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz de Ginger parece, finalmente, estar próximo.

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (15) o trailer final de A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets, no vídeo vemos as aves se preparando para uma invasão.

