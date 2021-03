Netflix começa teste para impedir compartilhamento de senhas

Um porta-voz da Netflix nos EUA disse ao site The streamable, confirmou o teste, e explicou que a conta só pode ser compartilhada com um membro da família: "O serviço Netflix e qualquer conteúdo visualizado por meio de nosso serviço são para seu uso pessoal e não comercial e não podem ser compartilhados com pessoas de fora de sua casa".

Para acessar o streaming agora é necessário verificar a conta com um email ou código de texto, ou criar uma nova conta com teste gratuito de dias.

A Netfix não está nada contente com o fato de seus clientes dividirem suas senhas de acesso, o que gera um certo prejuízo para o serviço. Nesta semana a empresa começou a fazer um teste, onde os usuários de outros países começam a receber o seguinte aviso: "se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar assistindo".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.