Natalie Portman aparece musculosa em fotos inéditas de Thor 4

Os sets de filmagens do quarto filme da franquia de Thor, tiveram imagens divulgadas, onde podemos ver Natalie Portman em ação e toda musculosa como Jane Foster.

Thor: Love and Thunder terá uma passagem importante, quando Jane consegue empunhar o Mjolnir e se torna a Poderosa Thor.

O longa também conta com o retorno de Chris Hemsworth, e Christian Bale será o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

O filme tem previsão de estreia para 6 de maio de 2022.

Some more pictures of Natalie Portman as Jane Foster on the set of Thor: Love and Thunder from the other day



(photos from @nportmanbr) pic.twitter.com/oI45GN2CMT