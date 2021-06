Musical estrelado por Andrew Garfield Tick, Tick...Bom ganha trailer

O elenco também conta com MJ Rodriguez (Pose), Bradley Whitford (The Handmaid's Tale), Judith Light (Transparent) e Vanessa Hudgens (High-School Musical).

A trama mostrará a vida do autor falecido Jonathan Larson, durante os 8 dias que antecedederam a oficina do seu musical, Superbia, que nunca chegou a ser produzido.

