Mulher recebe 4 mil trotes por dia após seu número ser exibido em Round 6

No começo ela recebia apenas 10 ligações, mas então ficou impossível usar o celular com tantas ligações. Ao tentar descobrir o que estava acontecendo descobriu que seu número foi exibido na série da Netflix.

De acordo com o Koreboo, a comerciante da província de Gyeonggi, na Coreia do Sul, afirma que está recebendo cerca de 4 mil ligações por dia desde a estreia da produção.

Round 6 é a série do momento, e já é a mais assistida na Netflix em vários países. Para quem ainda não viu, na trama um grupo de pessoas com problemas financeiros se inscreve para participar de um jogo em troca de um prêmio bilionário, através de um número telefônico.

