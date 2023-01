Minissérie inspirada na história real do incêndio na boate Kiss ganha vídeo com depoimento de atores

Elenco e produção da minissérie Todo Dia a Mesma Noite gravaram um vídeo para falar sobre como foi fazer parte do projeto e a importância do não esquecimento do incêndio na boate Kiss, uma das maiores tragédias do País. A produção, baseada no livro da jornalista Daniela Arbex, estreia na Netflix em 25 de janeiro



O fogo que tomou conta da boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a luta por justiça que as famílias travam até hoje são temas abordados em vídeo inédito sobre a produção ficcional. O conteúdo revela também algumas cenas de bastidores da série.

“Todo Dia a Mesma Noite é sobre manter viva na nossa memória uma história que nunca deve ser esquecida”, diz o ator Thelmo Fernandes em um trecho. “Para que não se repita”, conclui a atriz Raquel Karro. O vídeo traz ainda depoimentos das atrizes Bel Kowarick e Debora Lamm e do ator Paulo Gorgulho, que interpretam personagens cujas vidas foram destroçadas pela perda dos filhos, além da diretora Julia Rezende e dos produtores Tiago Rezende e Mariza Leão.

A minissérie de cinco episódios também mostra as circunstâncias que levaram ao incêndio, a investigação policial sobre o caso.

Produzida pela Morena Filmes para a Netflix, Todo Dia a Mesma Noite tem direção geral de Julia Rezende, direção de Carol Minêm, roteiro de Gustavo Lipsztein e consultoria criativa de Daniela Arbex. A produção executiva é de Mariza Leão, Tiago Rezende e Gustavo Lipsztein.